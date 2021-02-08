"Eren-8 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı (2)
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"Eren-8 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı (2)

08.02.2021 09:56 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:00

Askeri araçların drone ile çekilmiş operasyon için çıkışları ANKARA - İçişleri Bakanlığı: Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 1670 personelin katılımıyla "Eren-8 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.

Askeri araçların drone ile çekilmiş operasyon için çıkışları ANKARA - İçişleri Bakanlığı: Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 1670 personelin katılımıyla "Eren-8 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı. (2)

'Eren-8 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı (2)
'Eren-8 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı (2)
'Eren-8 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı (2)
'Eren-8 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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