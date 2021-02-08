"Eren-8 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı (2)
08.02.2021 09:56 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:00
Askeri araçların drone ile çekilmiş operasyon için çıkışları ANKARA - İçişleri Bakanlığı: Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 1670 personelin katılımıyla "Eren-8 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.
Askeri araçların drone ile çekilmiş operasyon için çıkışları ANKARA - İçişleri Bakanlığı: Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 1670 personelin katılımıyla "Eren-8 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı