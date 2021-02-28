'Eren-7 Operasyonu'nda karla kamufle edilen 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi
TUNCELİ'de terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı tespit edilen karla örtülü 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
TUNCELİ'de terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı tespit edilen karla örtülü 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'nca iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu' sürüyor. Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla sürdürülen operasyon bölgesinde yapılan aramada teröristlerin kullandığı karla örtülü içerisinde yaşam malzemelerin bulunduğu 3 sığınak tespit edildi.Ele geçirilen yaşam malzemeleri operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin kullandığı 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM