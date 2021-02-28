'Eren-7 Operasyonu'nda karla kamufle edilen 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi
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'Eren-7 Operasyonu'nda karla kamufle edilen 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi

28.02.2021 20:04 | Son Güncelleme: 28.02.2021 20:08
'Eren-7 Operasyonu'nda karla kamufle edilen 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi

TUNCELİ'de terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı tespit edilen karla örtülü 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

TUNCELİ'de terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı tespit edilen karla örtülü 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu' sürüyor. Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla sürdürülen operasyon bölgesinde yapılan aramada teröristlerin kullandığı karla örtülü içerisinde yaşam malzemelerin bulunduğu 3 sığınak tespit edildi.Ele geçirilen yaşam malzemeleri operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin kullandığı 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.


'Eren-7 Operasyonu'nda karla kamufle edilen 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi
'Eren-7 Operasyonu'nda karla kamufle edilen 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi
'Eren-7 Operasyonu'nda karla kamufle edilen 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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