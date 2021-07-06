Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, güvenlik güçlerince arazide yapılan aramalarda teröristlere ait 1 RPG-7 roketatar, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, 2 mermi dolu kalaşnikof şarjörü ve hücum yeleği ele geçirildi.

Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar devam ediyor.

Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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