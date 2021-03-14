"Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu"nda teröristlerce kullanılan 5 sığınak imha edildi
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"Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu"nda teröristlerce kullanılan 5 sığınak imha edildi

14.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:01

Tunceli'nin Hozat ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyonda tespit edilen 5 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyonda tespit edilen 5 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" kapsamında Hozat ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda teröristlerce kullandığı belirlenen 5 sığınak, güvenlik güçlerince imha edildi.

Sığınaklarda yapılan aramalarda çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede terörist unsuzların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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