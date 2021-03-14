"Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu"nda teröristlerce kullanılan 5 sığınak imha edildi
Tunceli'nin Hozat ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyonda tespit edilen 5 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Tunceli'nin Hozat ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyonda tespit edilen 5 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" kapsamında Hozat ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.
Operasyonda teröristlerce kullandığı belirlenen 5 sığınak, güvenlik güçlerince imha edildi.
Sığınaklarda yapılan aramalarda çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede terörist unsuzların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren