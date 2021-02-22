"Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu"nda teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi
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"Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu"nda teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

22.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:32

Tunceli'de terör örgütüne yönelik düzenlenen "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu"nda tespit edilen 2 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Tunceli'de terör örgütüne yönelik düzenlenen "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu"nda tespit edilen 2 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin kırsalında yürütülen "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" kapsamında yaptığı arazi aramalarında 2 sığınak tespit etti.

Güvenlik güçlerince imha edilen sığınaklardaki aramalarda, bomba yapımında kullanılan 100 kilogram amonyum nitrat ve 9 pilin yanı sıra 15 kilogram şeker, 10 kilogram çay, 10 çift mekap ayakkabı ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonlar, terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla karadan ve havadan sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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