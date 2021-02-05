'Eren-5 Operasyonu'nda araziye tuzaklanan mayın imha edildi

MARDİN'in Midyat ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Eren-5 Operasyonu'nda, araziye tuzaklanan mayın imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen 'Eren-5 Operasyonu' devam ediyor. İstihbarat birimlerinin yürüttüğü çalışmalarda, Midyat ilçesi Beyazsu Mahallesi kırsalında mayın döşendiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine bölgeye, jandarma komando timleri ve patlayıcı madde imha uzmanları sevk edildi. Ekiplerin arazide yaptığı çalışmada, araziye tuzaklandığı tespit edilen mayın imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı