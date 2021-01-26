"Eren-4 Karlıova-Varto" ve "Eren-5 Bagok" operasyonları başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Eren-4 Karlıova-Varto" ve "Eren-5 Bagok" operasyonları başlatıldı

26.01.2021 10:04 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:09

İçişleri Bakanlığı, "Eren-4 Karlıova-Varto" ve "Eren-5 Bagok" operasyonlarının başladığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, "Eren-4 Karlıova-Varto" ve "Eren-5 Bagok" operasyonlarının başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün hatırasına ithafen 2021 yılının ilk günlerinde Eren operasyonlarının başlatıldığı hatırlatıldı.

"Eren-1 Tendürek", "Eren-2 Lice" ve "Eren-3 Ağrı Dağı" operasyonlarının sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 1620 personel (93 operasyonel tim) ile Eren- 4 Karlıova-Varto, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 2 bin 550 personel (145 operasyonel tim) ile Eren-5 Bagok operasyonları müşterek olarak başlatılmıştır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonları, halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam etmektedir."

'Eren-4 Karlıova-Varto' ve 'Eren-5 Bagok' operasyonları başlatıldı
'Eren-4 Karlıova-Varto' ve 'Eren-5 Bagok' operasyonları başlatıldı
'Eren-4 Karlıova-Varto' ve 'Eren-5 Bagok' operasyonları başlatıldı
'Eren-4 Karlıova-Varto' ve 'Eren-5 Bagok' operasyonları başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Özcan Deniz Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Caner Erkin Serdar Aziz Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hisarcık Karadeniz Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Eren-4 Karlıova-Varto" ve "Eren-5 Bagok" operasyonları başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 10:09:06. #1.16#
title