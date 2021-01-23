Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu başladı

23.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:06

İçişleri Bakanlığı, 1040 personelin katılımıyla "Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 1040 personelin katılımıyla "Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ilki 11 Ocak'ta başlatılan "Eren Operasyonları" devam ediyor.

Bu kapsamda, Tendürek ve Lice'den sonra "Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel tim, 1040 personel görev alıyor.

Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu başladı
Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu başladı
Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu başladı
Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Meral Akşener Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Doğulu Hande Erçel Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Fatih Terim Serdar Aziz Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Ankara Saldırı Mesut Özil Zeytinyağı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 11:06:43. #1.16#
title