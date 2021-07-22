Eren-15 Operasyonu Kapsamında 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Terör örgütünün, Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimleri engellendi, aralarında terör örgütü tarafından yeni görevlendirilen sözde- Erzurum eyalet sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünün, Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimleri engellendi, aralarında terör örgütü tarafından yeni görevlendirilen sözde- Erzurum eyalet sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Eren-15 Operasyonu kapsamında; bugün, Ağrı-Patnos ilçesi Kartavin Dağı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen Jandarma İHA - SİHA destekli operasyonda; aralarında terör örgütü PKK tarafından yeni görevlendirilen sözde- Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, terör örgütünün Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimleri engellenmiş oldu.

Eylem arayışındaki PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre