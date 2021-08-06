EREN-14/Uluyol-1 Operasyonu Kapsamında 2 Bölücü Terör Örgütü Mensubu Etkisiz Hale Getirildi

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan AKTAY Uluyol/1 operasyonu kapsamında;05. 08.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan AKTAY Uluyol/1 operasyonu kapsamında;

05. 08. 2021 günü Yüksekova İlçesi Aşağıuluyol Köyü kırsal alanında İHA desteği ile 2 bölücü terör örgütü mensubunun bulunduğu bir sığınak tespit edilmiştir.

Aynı gün JİHA ile hedef takibe alınmış ve yapılan yakın hava desteği neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Hedef bölgesine giren JÖH ve PÖH unsurları tarafından;

2 Kadın Terörist Cesedi, 2 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 10 Adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 173 Adet 7. 62 mm AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Fişeği, 4 adet Savunma Tipi El Bombası, 20 adet Elektrikli Fünye, 1 adet YJA Yazılı Sözde Örgüt Bayrağı, 21 adet Pil, 1 adet Dürbünlü Mesafe Ölçer, 1 adet Elektronik Devre Ölçüm Cihazı, 1 adet Radyo, 2 adet Çanta, 1 adet Taşınabilir Güneş Enerji Paneli, 2 metre Data Kablosu, 52 metre İnce Kablo, 2 adet Muhtelif Kıyafet, 1 adet Abdullah ÖCALAN Resmi, 1 adet Öcalan ve YPG Star Yazılı Metal Kolye, 2 adet 5'li Şarjörlük, 1 adet PVC kaplı küçük boy 2 kadın bölücü terör örgütü mensubunun bulunduğu fotoğraf ele geçirilmiştir. Ele geçirilen 4 adet savunma tipi el bombası ve 20 adet elektrikli fünye METİ timi tarafından imha edilmiş olup; Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

Kaynak: Habermetre