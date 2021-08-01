EREN-14 Operasyonu Kapsamında Şemdinli İlçesi Yanık Yer Mevkiinde Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay KABAKLIOĞLU/Tütünlü-4 operasyonu kapsamında;30. 07.