Eren-14 Operasyonu Kapsamında Çukurca İlçesi Kırsal Alanında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
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Eren-14 Operasyonu Kapsamında Çukurca İlçesi Kırsal Alanında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi

Eren-14 Operasyonu Kapsamında Çukurca İlçesi Kırsal Alanında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim GEÇER Çukurca-Çığılı-Düztaş/1 operasyonu kapsamında;16. 06.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim GEÇER Çukurca-Çığılı-Düztaş/1 operasyonu kapsamında;

16. 06. 2021 günü İlimiz Çukurca İlçesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyetinde;

1 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 44 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 1 adet Tabanca, 2 adet Tabanca Şarjörü, 10 adet 7. 65 mm çapında Fişek, 2 adet Savunma Tipi El Bombası, 4 adet 23, 5 mm Uçaksavar Mühimmatı, 253 adet 14. 5 mm çapında Doçka Mühimmatı, 323 adet 12. 7 mm çapında Uçaksavar Mühimmatı, 8 adet Havan mühimmatı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

Kaynak: Habermetre

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Eren-14 Operasyonu Kapsamında Çukurca İlçesi Kırsal Alanında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi - Haberler
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