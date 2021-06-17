Eren-14 Operasyonu Kapsamında Çukurca İlçesi Kırsal Alanında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim GEÇER Çukurca-Çığılı-Düztaş/1 operasyonu kapsamında;16. 06.