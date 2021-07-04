Eren-14 Operasyonu Kapsamında 2 Bölücü Terör Örgütü Mensubu Etkisiz Hale Getirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan AKTAY Uluyol/1 operasyonu kapsamında;03. 07.