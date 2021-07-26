EREN-14 CİLO Operasyonu Kapsamında Yüksekova İlçesi Cilo Buzul Dağları Mevkiinde Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 CİLO operasyonu kapsamında;25. 07.