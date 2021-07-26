EREN-14 CİLO Operasyonu Kapsamında Yüksekova İlçesi Cilo Buzul Dağları Mevkiinde Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 CİLO operasyonu kapsamında;25. 07.
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 CİLO operasyonu kapsamında;
25. 07. 2021 günü Yüksekova İlçesi Cilo Buzul Dağları mevkiinde tespit edilen 2 adet mağara içerisinde yapılan aramada;
Operasyonlarda öldürüldüğü değerlendirilen 1 bölücü terör örgütü mensubuna ait ceset (kemik ve elbise parçaları), 1 adet 60 mm Havan, 1 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 4 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 168 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Fişeği, 1 adet Kaleşnikof Hücum Yeleği, 1 adet yeşil renkli pantolon, 1 adet yeşil renkli gömlek, 1 adet puşi, 1 çift ayakkabı, 1 adet piknik tüpü, 1 top bakır kablo, 1 top elektrik kablosu, 1 adet Dragunov (Kanas) Kullanım Talimatı, 1 adet Zagros Mesafe Tablosu çizelgesi, 1 adet Telefon Şarj Kablosu, 1 adet 36 Volt Akü, 1 adet pil şarj cihazı, 1 top dağcı ipi, 1 adet kırmızı renkli cüzdan, 3 adet orta boy pil, 1 adet küçük boy pil, 1 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği İcra Yayı, 1 adet el feneri bataryası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur
Hakkari Valiliği
Kaynak: Habermetre