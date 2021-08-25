Son dakika 3. sayfa: İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Markoz Deresi bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı...
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Son dakika 3. sayfa: İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Markoz Deresi bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı...

Son dakika 3. sayfa: İçişleri Bakanlığı: 'Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Markoz Deresi bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Markoz Deresi bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda,...

İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Markoz Deresi bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika 3. sayfa: İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Markoz Deresi bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı... - Haberler
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