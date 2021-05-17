Eren-13 Operasyonları devam ediyor: 7 terörist daha etkisiz

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında icra edilen operasyonlar ile Şırnak ve Diyarbakır'da toplamda 7 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında icra edilen operasyonlar ile Şırnak ve Diyarbakır'da toplamda 7 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, İl J.K.lığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 5, Eren-2 Operasyonları kapsamında Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında, Jandarma Komando, JÖH ve Güvenlik Korucuları tarafından icra edilen operasyonda, çıkan çatışmada, 2 olmak üzere toplam 7 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir".

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı