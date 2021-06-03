Son dakika haberi: Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi, 1 korucu şehit
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi, 1 korucu şehit

Son dakika haberi: Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi, 1 korucu şehit
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Bitlis'in Tatvan kırsalında çıkan çatışmada 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 2 askerin de yaralandı açıklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Bitlis'in Tatvan kırsalında çıkan çatışmada 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 2 askerin de yaralandı açıklandı.

Açıklamada şöyle denildi: "Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren-11 Operasyonu'nda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince devam eden operasyonda, bugün 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlk kadın Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız verilecek kritik görevleri bekliyor
İlk kadın Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız verilecek kritik görevleri bekliyor
Son Dakika! Teröristlerle çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı
Son Dakika! Teröristlerle çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı
LGS'ye girecek öğrenciler ve yakınları 6 Haziran Pazar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS'ye girecek öğrenciler ve yakınları 6 Haziran Pazar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Fatih Terim Şenol Güneş Merih Demiral Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi, 1 korucu şehit - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 13:30:28. #1.16#

title