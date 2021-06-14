Son dakika haberi... İçişleri: Bitlis'te 1 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi: İçişleri: Bitlis'te 1 terörist etkisiz hale getirildiİÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis'in Aşağıbalcılar köyü kırsalında 1 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İçişleri: Bitlis'te 1 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis'in Aşağıbalcılar köyü kırsalında 1 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis merkez ilçe Aşağıbalcılar köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince J-İHA, J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı