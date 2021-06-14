Son dakika haber: Eren-11 Operasyonları kapsamında 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber: Eren-11 Operasyonları kapsamında 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Son dakika haber: Eren-11 Operasyonları kapsamında 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis-Merkez ilçe Aşağıbalcılar köyü kırsalında 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis-Merkez ilçe Aşağıbalcılar köyü kırsalında 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nda konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis-Merkez ilçe Aşağıbalcılar köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince J-İHA, J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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