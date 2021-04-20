Eren-10 Operasyonu'nda 1 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak ile Beytüşşebap ilçesi arasında bulunan Bestler Dereler bölgesinde devam eden "Eren-10 Operasyonu" kapsamında Şırnak-Beytüşşebap Meydan Dağı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.