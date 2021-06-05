Eren-1 Operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale ilçesi Terazin Mahallesi kırsalında 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale ilçesi Terazin Mahallesi kırsalında 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale ilçesi Terazin Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA, Atak Helikopteri ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı