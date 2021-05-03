Erek Dağı'ndan Van'a hayran bırakan kuşbakışı
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Erek Dağı'ndan Van'a hayran bırakan kuşbakışı

İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL - Haberler | Güncel

Erek Dağı'ndan Van'a hayran bırakan kuşbakışı Van'ın İpekyolu ilçesinde yer alan ve bölgenin çatısı konumundaki 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'nın zirve ve eteklerinde şehir merkezinin kuşbakışı izlenmesi büyük ilgi görüyor.

Erek Dağı'ndan Van'a hayran bırakan kuşbakışı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde yer alan ve bölgenin çatısı konumundaki 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'nın zirve ve eteklerinde şehir merkezinin kuşbakışı izlenmesi büyük ilgi görüyor.

Erek Dağı'ndan eşsiz Van Gölü, Süphan Dağı, Artos Dağı, Van'ın merkez ilçeleri rahatlıkla kuşbakışı seyredilebiliyor. Dağın eteklerinde doğal olarak yetişen uçkun bitkisini toplamaya gelenler ise, güzel manzaraya şahitlik yapıyor. Tırmanış için de dağcıların ilgisini çeken Erek Dağı, gün içinde doğanın güzelliklerini kuş bakışı sunarken, gece ise ışıklı şehir görüntüsüyle güzel manzara sunuyor.

Erek Dağı'ndan Van'a hayran bırakan kuşbakışı
Erek Dağı'ndan Van'a hayran bırakan kuşbakışı
Erek Dağı'ndan Van'a hayran bırakan kuşbakışı
Erek Dağı'ndan Van'a hayran bırakan kuşbakışı
Erek Dağı'ndan Van'a hayran bırakan kuşbakışı
Erek Dağı'ndan Van'a hayran bırakan kuşbakışı
Erek Dağı'ndan Van'a hayran bırakan kuşbakışı
Erek Dağı'ndan Van'a hayran bırakan kuşbakışı
Erek Dağı'ndan Van'a hayran bırakan kuşbakışı
Erek Dağı'ndan Van'a hayran bırakan kuşbakışı
Erek Dağı'ndan Van'a hayran bırakan kuşbakışı
Erek Dağı'ndan Van'a hayran bırakan kuşbakışı
Erek Dağı'ndan Van'a hayran bırakan kuşbakışı
Erek Dağı'ndan Van'a hayran bırakan kuşbakışı
Erek Dağı'ndan Van'a hayran bırakan kuşbakışı
Erek Dağı'ndan Van'a hayran bırakan kuşbakışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL

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