Erek Dağı'ndan 'uçkun' toplarken yüksekten düşen Alican, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, uçkun toplamak için çıktığı Erek Dağı'nda dengesini kaybedip, yüksekten düşerek yaralanan 12 yaşındaki Alican Dinler, ambulans helikopterle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, uçkun toplamak için çıktığı Erek Dağı'nda dengesini kaybedip, yüksekten düşerek yaralanan 12 yaşındaki Alican Dinler, ambulans helikopterle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde, Erek Dağı'nda yetişen ve bölgede 'yayla muzu' olarak bilinen uçkun bitkisini toplamaya giden Alican Dinler, dengesini kaybedip, yüksekten düşerek yaralandı. Alican'ın yakınında bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopterle alınan yaralı çocuk, Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Alican Dinler, tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ