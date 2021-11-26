EREK DAĞI CADDESİNİ ASFALTLIYORUZ

KARŞIYAKA, İZMİR (Habermetre) - Van Büyükşehir Belediyesince 'Prestij Cadde Projeleri' kapsamında yenilenen Erek Dağı Caddesi asfaltlanıyor.

Yaptığı prestij cadde çalışmalarıyla kente değer katan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Van AVM Kavşağı ile Karşıyaka Beşyol Kavşağı arasındaki 1, 6 kilometrelik Erek Dağı Caddesi baştan aşağı yenilendi.

Çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan cadde, yeni kaldırımları ve dekoratif ışıklandırmalarıyla modern bir görüntüye kavuşacak. Cadde de alt yapı, yağmur suyu drenaj hattı, kaldırım altında fiber-optik hattı, engelli yürüme bandı, yol, kaldırım ve orta refüj çalışmaları tamamlanırken, asfalt seriminin ardından yapılacak yol çizgi çalışması, aydınlatma ve peyzaj çalışmasıyla cadde tamamlanacak.

Çalışma kapsamında kötü görüntü oluşturan mevcut elektrik hatları da yer altına alınırken, caddedeki yeşil doku korunarak, mevcut ağaçlara da dokunulmadı. Mevsim şartları ve çevresel faktörler göz önüne alınarak yenilenen Erek Dağı Caddesi'nde kaldırım ve orta refüjde andezit plaka ve bazalt küptaş kullanılırken, altyapı ve diğer çalışmalar büyük bir titizlikle yapıldı.

Öte yandan Van Büyükşehir Belediyesince kent genelinde 'Prestij Cadde Projesi' uygulanan 7 cadde, cazibe merkezleri haline geldi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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