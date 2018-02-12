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Erek Beş Yıldız Hentbol Takımından Büyük Başarı

Deplasmanlı Hentbol Erkekler 2. Lig A Grubunda mücadele eden Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Mardin Artuklu Belediye Spor Kulübünü 27-38 yenerek play-off’da mücadele etmeye hak kazandı.

Erek Beş Yıldız Hentbol Takımından Büyük Başarı

Deplasmanlı Hentbol Erkekler 2. Lig A Grubunda mücadele eden Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Mardin Artuklu Belediye Spor Kulübünü 27-38 yenerek play-off'da mücadele etmeye hak kazandı.

Deplasmanlı Erkekler Hentbol 2. Lig A Grubunda mücadele eden Van Erek Beş Yıldız Hentbol Takımı, deplasmanda Mardin Artuklu Belediye Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Van Erek Beş Yıldız Hentbol Takımı, rakibini 27-38 mağlup ederek, namağlup olarak ligi birinci sırada tamamladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Antrenör Müslüm Karaboğa, "Çok zorlu bir periyodu alnımızın akıyla yenilgisiz tamamladık. Play-off'tan da başarıyla çıkıp 1. Lig'de yerimizi almayı istiyoruz. 2 sezondur takımımızdan maddi ve manevi desteğini esirgemeyen VEDAŞ ailesine ve Van Milletvekilimiz Beşir Atalay Beyefendiye teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - VAN

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