Erek Beş Yıldız Hentbol Takımı Liderliğini Sürdürüyor

Deplasmanlı Erkekler Hentbol 2. Lig A Grubunda mücadele eden Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü, deplasmanda karşılaştığı 1903 Mardin Spor Kulübünü 21-26 yenmeyi başardı.

Van Erek Beş Yıldız Hentbol Takımı, deplasmanda 1903 Mardin Spor kulübü ile karşı karşıya geldi. Van Erek Beş Yıldız Hentbol Takımı, rakibini 21-26 mağlup ederek, namağlup olarak liderliğini sürdürdü.

Konu ile ilgili açıklama yapan Antrenör Müslüm Karaboğa, "Takımımız Mardin maçının ilk yarısını dengeli bir skorla bitirdi. Maçın 2. yarısına skor farkını açarak oyun hakimiyetini ve oyun üstünlüğünü kendi tarafına alarak maçı kazanmış ve namağlup ünvanını koruyarak play - off yolunda emin adımlarla ilerledi. Altyapı takımımızdan da gelen sporcuların galibiyette kilit noktalara değindiği bu maçta, takımımız gelecek için iyi sinyaller verdi. Takımımız hafta sonu ise evinde karşılaşacağı ligin iddialı takımlarından Şırnak G.S.İ.M maçının hazırlıklarına da bir günlük izinden sonra başlamıştır. Takımımıza destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz" dedi. - VAN