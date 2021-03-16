Ereğlili sporcu uluslararası turnuvada şampiyon oldu
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Ereğlili sporcu uluslararası turnuvada şampiyon oldu

16.03.2021 13:02 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:07
Ereğlili sporcu uluslararası turnuvada şampiyon oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde öğrenim gören Yasin Açıkgöz, Uluslararası Tekvando şampiyonasında 1. olarak kürsüye çıktı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde öğrenim gören Yasin Açıkgöz, Uluslararası Tekvando şampiyonasında 1. olarak kürsüye çıktı.

10-17 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Tekvando şampiyonasında (Turkish Open) 45 kiloda mücadelede eden Kdz. Ereğli Tekvando Karate Spor Kulübünden Yasin Açıkgöz rakiplerini geçerek şampiyon oldu.

Muratr Kalem: "Şampiyonlukların adamı Yasin Açıkgöz"

Kdz. Ereğli Doğa koleji öğrencisi olan Yasin Açıkgöz için Kdz. Ereğli Tekvando Spor Kulübü Antrenörü Murat Kalem, tebriklerini iletti. Antrenör Kalem açıklamasında;

"Sporcum Yasin Açıkgöz, İstanbul'da yapılan Uluslararası Turkish Open turnuvasında gençler 45 kilogramda şampiyon oldu. Yokluğumda Sporcumun arkasından çıkan Hakan Şengönül hocaya, Halil Özduran hocalarımıza teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca bizlerden desteğini esirgemeyen Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürümüz Hakan Yüksel beye, Ereğli ilçesi müdürümüz Serkan Keleş beye, İl temsilcisi babam Zeki Kalem'e, Doğa Koleji Müdürü Caner Özçep'e teşekkürlerimi sunarım. Uluslararası Turkish Open'da şampiyon olan sporcumu tebrik eder başarılarının devamını dilerim. Daha önce birçok Türkiye şampiyonlukları bulunan Yasin, bu kez Uluslararası şampiyonluğa ulaştı. Milli sporcu için artık hedef Dünya ve Avrupa şampiyonlukları" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Ereğlili sporcu uluslararası turnuvada şampiyon oldu
Ereğlili sporcu uluslararası turnuvada şampiyon oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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