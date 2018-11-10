Hakkari'deki Patlamada Şehit Olan 1 Askerin Acı Haberi Evine Ulaştı: 4 Ay Önce Nişanlanmış

Hakkari'de, askeri üs bölgesinde arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu Konyalı uzman çavuş Halil Daş şehadet haberi evine ulaştı. 9 yıl önce babası vefat eden Daş'ın 4 ay önce nişanlanmış.

EVİNE ACI HABER ULAŞTI

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu Konyalı Topçu Uzman Çavuş Halil Daş (26) şehit oldu. 5 yıllık askerin Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi'ndeki evine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Halil Daş

BABASI VEFAT ETMİŞ VE 4 AY ÖNCE NİŞANLAMIŞ

9 yıl önce babası vefat eden Halil Daş'ın annesi Rukiye Daş'a yetkililer oğlunun şehit olduğunu bildirdi. Şehit evine Türk bayrağı asılırken, aile taziyeleri kabul etti. Şehidin 4 ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

"7 ASKERİMİZ ŞEHİT, 25 ASKERİMİZ YARALI"

Fransa yolculuğu öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'deki patlamayla ilgili "7 şehidimiz, 25 yaralımız" diye konuştu.