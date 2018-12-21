Ereğli ve Alaplı Kaymakamları Acar ile Bir Araya Geldi
Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Elif Acar'ı ziyaret etti.
Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Elif Acar'ı ziyaret etti.
Ereğli ve Alaplı ile ilgili gerçekleştirilebilecek projeler ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA