Ereğli ve Alaplı Kaymakamları Acar ile Bir Araya Geldi

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Elif Acar'ı ziyaret etti.

Ereğli ve Alaplı ile ilgili gerçekleştirilebilecek projeler ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA