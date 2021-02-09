Ereğli TSO, Form-A belgesi verecek
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Ereğli TSO, Form-A belgesi verecek

09.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:00
Ereğli TSO, Form-A belgesi verecek

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'nın, "Form-A" belgesi vermeye yetkilendirildiği bildirildi.

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'nın, "Form-A" belgesi vermeye yetkilendirildiği bildirildi.

Odadan yapılan açıklamada, yurt dışı ihracat ve ithalat işlemleri için düzenlenmesi zorunlu olan ATR, Euro-1 ve Menşe belgelerinin onay ve satış işlemlerinin ardından Form-A belgesi onay ve satış işlemleri için yetkilendirildikleri kaydedildi.

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında ilgili ülkelerin Türkiye'ye tek taraflı olarak uyguladığı tavizli gümrük vergi oranlarından faydalanabilmek için düzenlenen, eşyanın tercihli menşe durumunu gösteren Form-A belgesinin Rusya, Japonya, Kanada, Rusya ve Yeni Zellanda'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye yapılan ihracatlar için düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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