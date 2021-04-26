Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'ndan 9 bin öğrenciye 24 bin kitap hediyesi

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilçedeki 9 bin öğrenciye 24 bin kitap hediye etti.