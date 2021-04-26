Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'ndan 9 bin öğrenciye 24 bin kitap hediyesi
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Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'ndan 9 bin öğrenciye 24 bin kitap hediyesi

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'ndan 9 bin öğrenciye 24 bin kitap hediyesi
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilçedeki 9 bin öğrenciye 24 bin kitap hediye etti.

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilçedeki 9 bin öğrenciye 24 bin kitap hediye etti.

Oda binasında düzenlenen törende konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde eğitim gören öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda temin ettikleri 24 bin kitabı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 9 bin öğrenciye hediye ettiklerini anlatan Keleş, kendilerine yardımcı olan kırtasiye sahiplerine teşekkür etti.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy da desteklerinden ötürü ETSO yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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