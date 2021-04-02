Ereğli SYDV'ye Mütevelli Heyeti üye seçimi yapılacak
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Ereğli SYDV'ye Mütevelli Heyeti üye seçimi yapılacak

Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Ereğli SYDV'ye Mütevelli Heyeti üye seçimi yapılacak

Ereğli Kaymakamlığınca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine üye seçiminin yapılacağı bildirildi.

Ereğli Kaymakamlığınca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine üye seçiminin yapılacağı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, seçimle mütevelli heyetinde görev alacak isimlerin belirleneceği belirtildi.

İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarında seçimle belirleyeceği bir kişinin, mütevelli heyetinde görevlendirileceği aktarılan açıklamada, "Mütevelli heyetinde 2021'de görev alacak kişiyi seçmek üzere 12 Nisan'da Tatoğlu Kültür Merkezi'nde saat 12.00'de seçim yapılacaktır. Seçime katılacak sivil toplum kuruluşlarının, dernek veya vakıflarına ait tüzük, vakıf senedi ve yetki belgesiyle birlikte en geç 9 Nisan akşamı mesai bitimine kadar vakıf müdürlüğüne kayıt yaptırmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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