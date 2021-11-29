Ereğli SYDV'de mütevelli heyeti üye seçimi yapılacak

??????? Ereğli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine üye seçiminin 15 Aralık'ta yapılacağı bildirildi.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, gelecek yıl mütevelli heyetinde görev alacak isimlerin belirleneceği kaydedildi.

İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarında seçimle belirleyeceği kişinin, mütevelli heyetinde görevlendirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mütevelli heyetinde 2022 yılında görev yapacak bir kişiyi seçmek üzere 15 Aralık'ta kaymakamlık toplantı salonunda seçim yapılacak. Seçime katılacak sivil toplum kuruluşlarının, dernek veya vakıflarına ait tüzük, vakıf senedi ve yetki belgesiyle en geç 14 Aralık mesai bitimine kadar Vakıf Müdürlüğüne kayıt yaptırmaları gerekmektedir."

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri

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