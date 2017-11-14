Ereğli Sydv'de Mütevelli Heyeti Seçimi

Ereğli Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine üye seçiminin yapılacağını bildirdi.



Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, seçimde önümüzdeki yıl mütevelli heyetinde görev alacak isimlerin belirleneceği belirtildi.



İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarında seçimle belirleyeceği bir kişinin, mütevelli heyetinde görevlendirileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"2018 yılında görev yapacak 1 kişiyi seçmek üzere 20 Aralık'ta İlçe Müftülük Toplantı Salonu'nda seçim yapılacak. Seçime katılacak sivil toplum kuruluşlarının, dernek veya vakıflarına ait tüzük, vakıf senedi ve yetki belgesiyle birlikte en geç 19 Aralık mesai bitimine kadar vakıf müdürlüğüne kayıt yaptırmaları gerekmektedir."