Ereğli sütü Çin'e ihraç edilecek Konya'nın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Mirel Süt Fabrika Müdürü Fazıl Ürel, Çin ile yapılan anlaşma şartlarına uyan 54 firmadan biri olduklarını bildirdi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Mirel Süt Fabrika Müdürü Fazıl Ürel, Çin ile yapılan anlaşma şartlarına uyan 54 firmadan biri olduklarını bildirdi.

Ürel, uzun süredir beklenen müjdenin, geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan geldiğini anımsatarak, Çin'e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kalktığını belirtti.

İhracat izni bulunan 54 firma arasında kendi firmalarının da bulunduğunu dile getiren Ürel, "Ereğli ve Türkiye ekonomisine katkı vermekten mutluyuz. Yılda bin ton işlenmiş süt tozu ve paketlenmiş süt ihraç etmeyi hedefliyoruz. Uzun süredir beklediğimiz haberi almanın heyecanı içerisindeyiz. En kısa sürede MİREL markasının Çin süt endüstrisinde olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu, gerek Ereğli'miz gerekse işletmemiz için büyük bir gururdur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA