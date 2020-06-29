Ereğli Şeker Fabrikası yetkilileri Karaman Ziraat Odasını ziyaret etti Ereğli Şeker Fabrikası yetkilileri Karaman Ziraat Odasını ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundular.

Ereğli Şeker Fabrikası yetkilileri Karaman Ziraat Odasını ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundular.

Konuya ilgili bir açıklama yapan Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram Ereğli Şeker Fabrikası Müdürü Mevlüt Dülger, Müdür Yardımcısı Abdullah Yurddaşer ve Karaman Pancar Bölge Şefi Hülya Gül'ün bu gün odalarını ziyaret ettiğini söyledi.

Ziyarette başta Türk Şeker'in devam eden hububat alımları hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade eden bayram, şunları kaydetti:

" Ziyaret sonrası bir toplantı yaptık. Burada pancar üreticilerimizin geçen yıl pancar hasadında yaşamış olduğu sıkıntıların bu yıl yaşanmaması için önümüzdeki günlerde sorunların çözümü ve çözüm önerilerinin değerlendirileceği geniş katılımlı bir toplantı yapılması kararı alındı. Üreticilerimiz tarafından 2020 yılı için yaklaşık 66 bin dekar alanda 506 bin ton pancar üretimi yapıp teslim etmek için sözleşme imzalanarak taahhüt de bulunuldu."

Kaynak: AA