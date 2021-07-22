Ereğli Sahili'ne yeni yol yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ereğli Sahili'ne yeni yol yapılıyor

Ereğli Sahili'ne yeni yol yapılıyor
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Karamürsel Altınkemer Sahili ile Ereğli arasında sahil düzenleme projesi kapsamında, 4 kilometre uzunluğunda yol yapımına başlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Karamürsel Altınkemer Sahili ile Ereğli arasında sahil düzenleme projesi kapsamında, 4 kilometre uzunluğunda yol yapımına başlandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2 kilometresi asfalt, 2 kilometresi de parke taşı yapılacak Ereğli sahil yolunda terasman kazısı çalışmaları yapılıyor.

4 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Sahilde vatandaşların hoş vakit geçirmesi için 5 adet seyir terası, 50 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde manzara izleme terası, vatandaşların balık tutması için 5 adet balık tutma platformu yapılan Ereğli- Altınkemer projesi kapsamında araçlar tarafından kullanılacak 4 kilometre uzunluğunda yol içinde çalışmalara başlandı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Ali Babacan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Serra Arıtürk Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Diego Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ereğli Sahili'ne yeni yol yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 10:14:57. #1.15#

title