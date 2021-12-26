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Ereğli polisinden uyuşturucuya geçit yok

Ereğli polisinden uyuşturucuya geçit yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu madde getirdiği bilgisi alınan zanlıyı uzun bir kovalamacanın ardından yakaladı.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu madde getirdiği bilgisi alınan zanlıyı uzun bir kovalamacanın ardından yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda A.Ö.'nün (31) aracında 1,97 gram esrar ele geçirdi. Şüpheli şahıs aracında yakalanan uyuşturucu maddeden dolayı hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede ikinci operasyonu ise İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu madde getirdiği bilgisi alınan T.S.M.'ye (24) yönelik gerçekleştirdi. Polis ekipleri, şüpheli aracı durdurmak istemiş ancak şüphelinin kaçması üzerine Ereğli-Devrek karayolu üzerinde kovalamaca başladı. Devrek ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe girişinde yolu trafiğe kapatarak barikat kurdu. Aracındaki uyuşturucu maddeyi yola dökerek kaçmaya çalışan şüpheli polis araçlarına çarparak durdu. Şüphelinin yapılan aramasında 17 gram ve 0,10 gram farklı özelliklerde uyuşturucu madde yakalandı. Kazaya karışan polisler yara almazken zanlı 'kamu malına zarar verme', 'polisin dur ihtarına uymamak', 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaret yapmak' suçlarından sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. - ZONGULDAK

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