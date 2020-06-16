Ereğli'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü
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Ereğli'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle ilçede tören düzenlenecek.

Ereğli'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü
16.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:43

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle ilçede tören düzenlenecek.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Haziran'da ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutlayacaklarını belirtti.

Vatanın birçok yerinde yaşanan sıkıntıların yanında Fransızlar tarafından işgal edilen ilçenin tüm halkın kahramanca gösterdiği mücadele sayesinde 18 Haziran 1920 tarihinde kurtulduğunu hatırlatan Çorumluoğlu, şunları kaydetti:

"Milli mücadelenin yaşandığı bu zorlu dönemde 9 Şubat 1921 tarihinde de kahraman mürettebatı ile Alemdar Gemisi, Ereğli açıklarında gösterdiği mücadeleyle Kurtuluş Savaşı'nın tek deniz savaşını kazanarak, önemli bir başarıya imza atmıştır. Milli birlik ve beraberlik ruhunu en zor günlerde dahi hiçbir zaman kaybetmeyen Ereğli halkı, 100 yıl önce vermiş olduğu mücadele gibi, her zaman her koşulda birlik ve beraberliğini üst düzeyde tutmaya devam edecektir."

Açıklamada, 18 Haziran'da Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından gün içerisinde çeşitli etkinlikler yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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