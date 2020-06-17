Ereğli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı
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Ereğli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ile AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ereğli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı
17.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:30

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ile AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkmen, mesajında, Ereğli'nin mavi ile yeşilin buluştuğu, tarihin önemli sayfalarında yer tutan önemli şehirlerden biri olduğunu belirtti.

Ereğli'nin 8 Haziran 1920'de Fransızlar tarafından işgal edildiğini anımsatan Türkmen, mesajında şunları kaydetti:

"İşgalle birlikte zor günler geçiren Ereğli halkı esarete boyun eğmemiş ve Ereğli, 18 Haziran 1920'de kendi imkanlarıyla düşman işgalinden kurtulmuştur. İlk gazi şehir olmuştur. İlçemizin büyümesi, ülke ekonomisinde önemli bir yer tutması ve dış dünyaya açılması Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın kurulması ile mümkün olmuştur. Ereğli, 120 kilometrelik kıyı şeridine sahiptir. Kıyıları boyunca, birçok doğal plajın yanı sıra belediye ve Erdemir plajları ile Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait kamp ve plaj tesisleri bulunmaktadır. Ereğli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum. Tüm şehitlerimizi ve ahirete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Tosun ise esarete boyun eğmeyen Ereğli halkının mücadelesinin tarihteki kahramanlık destanlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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