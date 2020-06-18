Ereğli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü
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Ereğli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü

Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Ereğli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü
18.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:04

Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yaptığı konuşmada, büyük mücadelelerle elde edilen vatanı korumak için çalışmak ve üretmenin önemli olduğunu söyledi.

"Eğer daha fazla çalışmazsanız, onların emanetine sahip çıkmamış olursunuz. Bu kadar büyük mücadeleyle bize verilmiş olan bu güzel vatan elinizden gitmiş olur." diyen Çorumlu, "Bugünün emanetçileri olarak daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Ereğli'deki 180 bin nüfusa daha iyi bir Ereğli sunmak için bunları başaracağız." dedi.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık da doğal limanı ve zenginlikleriyle bölgede stratejik öneme sahip olan Ereğli'nin Fransızların hedefi haline geldiğini anlatarak, "Ancak emperyalistlerin gücü, bu topraklarda yükselen bağımsızlık ateşini söndürmeye yetmemiş, atalarımız kahramanca mücadele ederek Ereğli'mizi savunmuşlardır. Nasıl İngilizler İstanbul'dan geldikleri gibi gittilerse Fransızlar da Ereğli'den geldikleri gibi gitmişlerdir." diye konuştu.

Daha sonra Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Mensupları ve Terör Şehitleri Anıtı'na gül bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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