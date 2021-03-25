Ereğli Muhtarlar Derneği'nde Şükrü Kılıç genel kurulda güven tazeledi
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Ereğli Muhtarlar Derneği'nde Şükrü Kılıç genel kurulda güven tazeledi

Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Ereğli Muhtarlar Derneği'nde Şükrü Kılıç genel kurulda güven tazeledi

Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na Şükrü Kılıç yeniden seçildi.

Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na Şükrü Kılıç yeniden seçildi.

Ereğli Tatoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Olağan Genel Kurul'da, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mevcut başkan Şükrü Kılıç, yaptığı konuşmada, görev yaptıkları sürede muhtarların yanı sıra vatandaşların sorunlarına çözüm ürettiklerini söyledi.

Yapılan seçimlerde Şükrü Kılıç yeniden başkanlığa getirilirken, rakibi Hikmet Erlat 46 oy aldı, 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Dernek yönetimi Nurettin Yaman, Nazif Kaplan, Fahri Demircan, Köksal Tekin, Emin Ünal, Raif Erarslan, Zeki Sevim, Nazım Civelek, Recep Can ve Adnan Alar'dan oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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