Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliğine 9 milyon lira ödenek
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Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliğine 9 milyon lira ödenek

Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliğine 9 milyon lira ödenek
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliğine (KÖYDES) 9 milyon liralık ödenek ayrıldığını söyledi.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliğine (KÖYDES) 9 milyon liralık ödenek ayrıldığını söyledi.

Çorumluoğlu, Ereğli Dijital Medya ve Gazeteciler Derneğini ziyaretinde yaptığı açıklamasında, ödenek miktarının geçen yıla göre 800 bin artığını belirterek, bunun sevindirici olduğunu kaydetti.

Hükümet konağının yatırıma alınan 4-5 projeden biri olduğunu aktaran Çorumluoğlu, "Projeyi Bakanımız, 'değiştirelim' dediği için bekletiyoruz. Proje biraz daha Safranbolu evlerine benzeyen bir tip oldu. Oraya yakışacağını düşünüyorum. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte olacak hükümet konağını, TOKİ yapacak." diye konuştu.

Çorumluoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilçe genelinde günlük 80-90 vaka olayının yaşandığını, 34 olan yoğun bakım kapasitesinin ise dolmak üzere olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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