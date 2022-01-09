Ereğli Kaymakamı Yapıcı, basın mensuplarıyla buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ereğli Kaymakamı Yapıcı, basın mensuplarıyla buluştu

Ereğli Kaymakamı Yapıcı, basın mensuplarıyla buluştu
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan Yapıcı, yaklaşık 4 ay önce göreve başladığı ilçede çok hizmetler yapıldığını belirterek, "Bu hizmetler yapılmaya da devam ediyor. Biz de elimizden geldiğince çok şey yapmaya çalışacağız. Basın ve yayın olmadan da bunu başaramayız." dedi.

Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur ve Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, siyasi parti ilçe başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan kız çocuğu bulundu

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan kız çocuğu bulundu

 NATO dışişleri bakanları Rusya ile görüşme öncesinde istişarelerde bulundu

NATO dışişleri bakanları Rusya ile görüşme öncesinde istişarelerde bulundu

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title