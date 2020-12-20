Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yol çalışmalarını inceledi
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Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yol çalışmalarını inceledi

20.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:37
Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yol çalışmalarını inceledi

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ile Ereğli-Devrek karayolunda devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ile Ereğli-Devrek karayolunda devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Bozkurt, ziyaretin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Ereğli-Devrek karayolu Armutlucuma-Vakıf arasında çalışmaların hummalı şekilde devam ettiğini belirtti.

Bozkurt, açıklamasında şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan biri de Ereğli-Devrek arasındaki karayolunun bir an önce tamamlanabilmesidir. Bir taraftan yol genişletme, düzeltme ve sağlamlaştırma diğer taraftan da istinat duvarları yapılıyor. İnşallah bu yol bizim dönemimizde bitecek ve bölge halkımız rahata kavuşacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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