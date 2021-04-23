Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan vatandaşlara "aşı yaptırın" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan vatandaşlara "aşı yaptırın" çağrısı

Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan vatandaşlara 'aşı yaptırın' çağrısı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı yaptırma çağrısında bulundu.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı yaptırma çağrısında bulundu.

Çorumluoğlu, gazetecilere, ilçede vaka sayısında artış yaşandığını söyledi.

Buna bağlı olarak Ereğli Devlet Hastanesinde yatan hasta sayısının da yükselmeye devam ettiğini aktaran Çorumluoğlu, "İlçemizde vefat eden son 4 kişiye baktığımızda, bunların üçünün aşısı çıkmasına rağmen aşısını yaptırmadığını gördük. Bu da bizi üzdü. Yaza doğru biraz daha iyileşme olacağını tahmin ediyorum. Bunu da aşıların artmış olması, çoğu kişiye de aşı uygulanmış olacağını düşünerek bunu söylüyorum." diye konuştu.

Çorumluoğlu, hastalığa yakalanma yaşının düştüğüne dikkati çekerek, "Yoğun bakım ve hastanelere yatışlara baktığımızda, genç arkadaşlarımız da bu hastalığı atlatmakta zorlanıyor hatta çocuklarımız da dahi pozitif vakalar tespit etmeye başladık." dedi.

Vatandaşların kurallara mutlaka uyması gerektiğine, bu doğrultuda ilçe genelinde denetimlerin de sürdüğüne işaret eden Çorumluoğlu, "Kendimizi koruyacağız. Özellikle ramazan ayında vatandaşlarımız iftar ve benzeri etkinliklerle bir araya gelmesinler. Bunları zaman zaman yakalıyoruz. Kumar oynayan kişileri yakalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Yanındaki kadına laf atıldığını duyan adam, şahsı darbetti
Yanındaki kadına laf atıldığını duyan adam, şahsı darbetti
Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hande Erçel Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Yılmaz Vural Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan vatandaşlara "aşı yaptırın" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 14:51:10. #1.15#

title