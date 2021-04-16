Ereğli Jandarma Komutanı serbest bırakıldı
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Ereğli Jandarma Komutanı serbest bırakıldı

Ereğli Jandarma Komutanı serbest bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Jandarma Komutanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Jandarma Komutanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Bayram D. TSK içerisindeki muvazzaf subaylara yönelik Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 9 Nisan günü açığa alındı. Geçen hafta gözaltına alınarak Ankara'ya götürülen Üsteğmen Bayram D.'nin soruşturması tamamlandı. Bugün mahkemeye çıkarılan Jandarma Komutanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bayram D. geçtiğimiz yıl Çaycuma ilçesinde görev yaparken Ağustos ayında Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Bölük Komutanı olarak atanmıştı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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