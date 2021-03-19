Ereğli İvriz Sol Sahil Sulaması Projesi'nde inşaat çalışmaları sürüyor
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Ereğli İvriz Sol Sahil Sulaması Projesi'nde inşaat çalışmaları sürüyor

19.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:44
Ereğli İvriz Sol Sahil Sulaması Projesi'nde inşaat çalışmaları sürüyor

Konya'da Dünya Bankası finansmanlı Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında yenilenecek Ereğli İvriz Sol Sahil Sulaması Projesi'nde inşaat çalışmaları sürüyor.

Konya'da Dünya Bankası finansmanlı Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında yenilenecek Ereğli İvriz Sol Sahil Sulaması Projesi'nde inşaat çalışmaları sürüyor.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin bölgede tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacağını söyledi.

Ereğli için yürütülen çalışmanın "yüzyılın projesi" olarak nitelendirildiğini aktaran Dursun, "Hem sol sahil hem de sağ sahil projeleri olmak üzere toplamda 1 milyar 200 milyon lirayı bulan bir bedelle 1150 kilometrelik alana boru döşenecek. 42 bin hektarlık alanda gerçekleşen bir proje. Ekonomimize ciddi girdi sağlayacak ve beş yıl içerisinde bitirilecek." diye konuştu.

Dursun, çiftçilerin gelirinin artacağını ve vahşi sulamanın biteceğine işaret ederek, "Çiftçimiz oturduğu yerden telefonla bağlanıp butona basarak sulama yapacak. Dünya Bankası'nın Türkiye'de finanse ettiği 4 projeden en büyüğü Ereğli'ye yapılıyor. Bu da bizim için büyük bir onur kaynağı. Ereğli'ye hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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