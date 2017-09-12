Ereğli Hükümet Konağı Yeni Yerine Taşınacak

Ereğli Kaymakamlığı, belediyenin eski binasına taşınacak.



Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ile kaymakamlığın taşınacağı belediyenin eski hizmet binasında incelemelerde bulundu.



Uysal, incelemede yaptığı açıklamada, Kent Meydanı Projesi kapsamında yıkılacak olan kaymakamlık hizmet binasının belediyenin eski hizmet binasına taşınması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Yapılan her işin ilçe halkının daha iyi ve kaliteli hizmet alabilmesine yönelik olduğunu ifade eden Uysal, "Eksiklikleri tamamlayarak ilçemizin olmazsa olmaz projelerinden Kent Meydanı ve Cami Projesine bir an önce başlamak için çalışıyoruz." dedi.