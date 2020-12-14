Ereğli Eğitim Kampüsü proje çalışmalarına başlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Bülent Ecevit Üniversitesi'ne bağlı Eğitim Kampüsü proje çalışmalarına başlandığı bildirildi.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkı sağladığı süreçte Süleymanlar Mahallesi'ndeki alanda düzeltme ve hafriyat çalışmalarının başladığını söyledi.

İlçe halkının projeyi umutla beklediğine değinen Bozkurt, şöyle konuştu:

"Bu sürece katkı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başdanışman Saadet Oruç'a, Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu'na, milletvekillerimiz Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Temennimiz, zemin düzenleme ve hafriyat çalışmalarının bir an önce tamamlanarak fakülte binalarının yükselmeye başlaması yönündedir. Çalışmaların süratli bir şekilde ilerlemesi ve ilçemize çeşitli branşlarda fakülteler kazandırarak üniversite öğrencisi sayımızı arttırmak adına gerek Ankara gerekse Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü bazında girişimlerimizi sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş